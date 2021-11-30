Румынские заключённые выходят на сцену театра

Из тюремной камеры – на театральную сцену. Такая возможность есть у заключённых в Румынии. Ежегодный фестиваль..

Из тюремной камеры – на театральную сцену. Такая возможность есть у заключённых в Румынии.

Ежегодный фестиваль проводит Национальное управление местами лишения свободы. Цель – разрушить стереотипы.

[Марин Флорин, заключённый]:

«В начале было сложно, мы не знали, как играть, как вести себя на сцене, что будет, если растеряемся. Но потом постепенно все страхи ушли».

В этом году из-за пандемии масштаб меньше. Выступают заключённые из двух тюрем.

Постановку назвали «Мы все совершаем ошибки». Она вовлекает зрителей оценить собственные поступки.

[Вишинель Бэлан, режиссёр-постановщик]:

«Из-за проблем возникает риск совершить ошибку, и в конкретной ситуации это может случиться с любым из нас».

Для заключённых это своего рода терапия, которая помогает понять себя и окружающих. Спектакль затрагивает такие темы, как собственное эго, власть, страх, смелость, доверие и любовь.

[Виорель, заключённый]:

«Это как карабкаться по лестнице: чем выше поднимаешься, тем лучше становишься, понимаешь вещи по-другому, узнаёшь что-то новое». [Лулиан Глицэ, режиссёр]:

«Их трансформация происходит шаг за шагом. И спустя пять-шесть месяцев репетиций они осознают, что изменились и больше не хотят возвращаться к старым привычкам».

Проекту уже 12 лет. За это время в нём поучаствовало более 700 осуждённых.

Репетиции обычно проходят в тюрьмах. И только генеральная – непосредственно на сцене.

А после премьеры, цветов и аплодисментов – снова автозаки и возвращение в реальность. Впрочем, для многих она уже стала другой. В ней есть надежда.

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