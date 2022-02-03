Зачем мама дала сыну записку перед полётом

Алекса Бьорнсон отправляла семилетнего сына одного на самолёте к отцу и очень переживала. Она написала записку и попросила сына передать её соседу в самолёте.

Женщина написала, что у сына Лэндона высокофункциональный аутизм, поэтому он может нервничать и часто спрашивать: «Мы уже приехали?» Он летит в Портленд, штат Орегон, чтобы увидеться с отцом. Мама просила проявлять терпение к мальчику, чтобы он чувствовал себя безопасно и комфортно, и приложила 10 долларов.

В самолёте Лэндон передал записку соседу. Бен (так звал мужчину) с радостью составил мальчику компанию. В конце полёта они сфотографировались, и Бен написал: «Мы хорошо провели время и сыграли несколько раундов «камень-ножницы-бумага». Он замечательный ребёнок, а вы счастливая мама». Бэн не только порадовал женщину запиской, но и передал 10 долларов в фонд помощи аутичным детям.

Алексу тронуло письмо Бэна, и она поделилась историей на Facebook. Пост стал вирусным, набрав тысячи просмотров.

