Ёлки и фигуры зверей: Лондонский Тауэр принарядился к Рождеству

Он был и крепостью, и дворцом, и тюрьмой, и монетным двором, и даже зверинцем. А теперь..

Он был и крепостью, и дворцом, и тюрьмой, и монетным двором, и даже зверинцем. А теперь Лондонский Тауэр, одно из старейших зданий Англии, преобразился к Рождеству.

Декорации посвятили именно питомцам старинного королевского зоопарка. Он появился в начале XIII века и постоянно пополнялся – часто животных дарили монархи других государств.

[Эмма Белл, сотрудница Лондонского Тауэра]:

«У нас был целый творческий процесс. Мы выяснили, какие звери здесь жили и какие удивительные истории с ними случались».

В первой половине XVII века в зверинце жили леопарды, пумы, львы и орлы. Здесь даже держали воронов. Девять таких птиц и сейчас живут в крепости. Считается, что Карл II приказал охранять воронов. Он верил, что тогда монархия в Англии не падёт.

А это фигура белого медведя. Его подарили Генриху III. Зверя держали на привязи, но у него было достаточно свободы. Он даже ловил рыбу в Темзе.

На украшение Тауэра дали всего два дня, и дизайнеры чудом успели справиться.

[Колин Грей, директор компании Lavender Green Flowers]:

«Мы позаботились о том, чтобы установить здесь слонов, льва, 45 рождественских ёлок и развесить десять тысяч игрушек и других украшений. Многие предметы сделаны на заказ».

В 30-е годы XIX века в Лондоне открылся зоопарк, и ему передали всех питомцев королевского зверинца.

Лондонский Тауэр – один из главных символов Великобритании и популярное туристическое место. Он до сих пор считается официальной королевской резиденцией. Здесь находятся музей и оружейная палата, где хранятся сокровища британских монархов.

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