Как пандемия и локдаун повлияли на жизнь детей: исследование

Эти дети в одной из кенийских школ явно рады вернуться за парты. Некоторые средние учебные заведения..
Дата загрузки: 2022-01-14
Как известно, коронавирусный кризис изменил жизнь детей не только в Кении. Неожиданно подростающее поколение оказалось в изоляции.
Теперь эксперты пытаются оценить ущерб, который нанесла детям пандемия.
Организация ЮНИСЕФ считает, что влияние пандемии на детей будет хуже, чем считали ранее. Причём больше негативного эффекта будет в развивающихся и бедных странах.
[Амелия Робертс, исследовательница]:
«Некоторые дети во время локдауна имели доступ к собственному компьютеру, они хорошо учились. Но у других были трудности, они, возможно, отставали в английском и математике, поскольку не могли учиться из дома».
Эксперты также отмечают, что пандемия сказалась на успеваемости детей.
[Вирен Д’Са, профессор педиатрии]:
«Внезапно они оказались в изоляции. Теперь им сложно следовать указаниям, которые им дают, им сложно концентрироваться и сохранять внимание».
Американский профессор педиатрии Вирен Д’Са изучал группу из 290 новорождённых ещё до того, как пришёл коронавирус. Говорит, что изоляция оказала огромное влияние на их развитие.
[Вирен Д’Са, профессор педиатрии]:
«Были небольшие различия в их двигательных проявлениях, способности к раннему обучению, в общении и поведении».
Врач отмечает, что пандемия не повлияла на способность детей ходить или бегать. Но сказалась на других вещах.
[Вирен Д’Са, профессор педиатрии]:
«Это больше касается их моторики, как они обращаются с предметами, перемещают их, как анализируют информацию и обращаются с предметами в их среде».
Врачи говорят, что сейчас самое важное – сократить дальнейшее влияние пандемии и постараться вернуть детей в обычные условия жизни.
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