Эти дети в одной из кенийских школ явно рады вернуться за парты. Некоторые средние учебные заведения..

Как пандемия и локдаун повлияли на жизнь детей: исследование

Эти дети в одной из кенийских школ явно рады вернуться за парты. Некоторые средние учебные заведения страны из-за пандемии были закрыты более полутора лет.

Как известно, коронавирусный кризис изменил жизнь детей не только в Кении. Неожиданно подростающее поколение оказалось в изоляции.

Теперь эксперты пытаются оценить ущерб, который нанесла детям пандемия.

Организация ЮНИСЕФ считает, что влияние пандемии на детей будет хуже, чем считали ранее. Причём больше негативного эффекта будет в развивающихся и бедных странах.

[Амелия Робертс, исследовательница]:

«Некоторые дети во время локдауна имели доступ к собственному компьютеру, они хорошо учились. Но у других были трудности, они, возможно, отставали в английском и математике, поскольку не могли учиться из дома».

Эксперты также отмечают, что пандемия сказалась на успеваемости детей.

[Вирен Д’Са, профессор педиатрии]:

«Внезапно они оказались в изоляции. Теперь им сложно следовать указаниям, которые им дают, им сложно концентрироваться и сохранять внимание».

Американский профессор педиатрии Вирен Д’Са изучал группу из 290 новорождённых ещё до того, как пришёл коронавирус. Говорит, что изоляция оказала огромное влияние на их развитие.

[Вирен Д’Са, профессор педиатрии]:

«Были небольшие различия в их двигательных проявлениях, способности к раннему обучению, в общении и поведении».

Врач отмечает, что пандемия не повлияла на способность детей ходить или бегать. Но сказалась на других вещах.

[Вирен Д’Са, профессор педиатрии]:

«Это больше касается их моторики, как они обращаются с предметами, перемещают их, как анализируют информацию и обращаются с предметами в их среде».

Врачи говорят, что сейчас самое важное – сократить дальнейшее влияние пандемии и постараться вернуть детей в обычные условия жизни.

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