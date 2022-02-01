Муж ради жены создал кресло-танк

Лиз и Брэд Соден с тремя детьми попали в автомобильную аварию. Больше всех пострадала Лиз – у неё парализовало нижнюю часть тела.

До аварии семья часто ходила в походы и много времени проводила на свежем воздухе. Теперь Лиз приходилось сидеть у костра в инвалидной коляске или оставаться дома. Брэд решил модифицировать инвалидное кресло, чтобы у жены появилось больше возможностей.

Со своей идеей он обратился к специалистам, но получил отказ. Тогда, хотя у Брэди не было инженерного опыта, он взялся за дело сам. Он читал книги по электротехнике и пробовал мастерить. Через несколько лет Брэд создал Tank Chair, внедорожную инвалидную коляску с резиновыми протекторами.

Благодаря изобретению мужа Лиз может ездить по любой местности. Но самое главное, она может продолжать заниматься своим любимым делом: тренировать лошадей.

Пара основала фонд Лиз Соден и предоставляет кресла-танки парализованным людям.

