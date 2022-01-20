В Греции судили мать, не пускавшую ребёнка в школу из-за пандемии

Семь месяцев тюрьмы с отсрочкой на три года и 20 евро штрафа. Такой приговор вынесли женщине..
Дата загрузки: 2022-01-20
[мать, не пускавшая ребёнка в школу]:
«Я не отправляла его в школу в прошлом году. Некоторое время я не реагировала (на пандемию), но потом узнала, что больных всё больше, и перестала отпускать ребёнка».
У женщины также есть ребёнок дошкольного возраста. В этом году она стала отводить детей в школу и детсад, но из-за распространения омикрона снова оставляет их дома.
Гречанка говорит, что не принадлежит никаким группам, протестующим против вакцинации или карантинных мер. Просто заботится о безопасности детей.
[мать, не пускавшая ребёнка в школу]:
«Ради своего ребёнка я отправлюсь в (тюрьму). Пусть будет так, лишь бы я могла его защитить».
В Греции родители или опекуны обязаны отправлять детей в школу, пока те не окончат минимум девять классов. Во время пандемии многие греки перестали отпускать детей на занятия. Из-за этого в стране ужесточили наказание за нарушение закона. Теперь таким родителям грозит до двух лет тюрьмы и штраф.
В стране с декабря идёт вакцинация детей в возрасте от пяти до 12 лет. А недавно ввели штрафы для людей старше 60-ти, не привившихся от коронавируса.
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