В Греции судили мать, не пускавшую ребёнка в школу из-за пандемии

Семь месяцев тюрьмы с отсрочкой на три года и 20 евро штрафа. Такой приговор вынесли женщине..

[мать, не пускавшая ребёнка в школу]:

«Я не отправляла его в школу в прошлом году. Некоторое время я не реагировала (на пандемию), но потом узнала, что больных всё больше, и перестала отпускать ребёнка».

Семь месяцев тюрьмы с отсрочкой на три года и 20 евро штрафа. Такой приговор вынесли женщине из греческого города Волос за то, что та не пускала своего 11-летнего ребёнка в школу. По её словам, она хочет защитить сына от коронавируса.

У женщины также есть ребёнок дошкольного возраста. В этом году она стала отводить детей в школу и детсад, но из-за распространения омикрона снова оставляет их дома.

Гречанка говорит, что не принадлежит никаким группам, протестующим против вакцинации или карантинных мер. Просто заботится о безопасности детей.

[мать, не пускавшая ребёнка в школу]:

«Ради своего ребёнка я отправлюсь в (тюрьму). Пусть будет так, лишь бы я могла его защитить».

В Греции родители или опекуны обязаны отправлять детей в школу, пока те не окончат минимум девять классов. Во время пандемии многие греки перестали отпускать детей на занятия. Из-за этого в стране ужесточили наказание за нарушение закона. Теперь таким родителям грозит до двух лет тюрьмы и штраф.

В стране с декабря идёт вакцинация детей в возрасте от пяти до 12 лет. А недавно ввели штрафы для людей старше 60-ти, не привившихся от коронавируса.

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