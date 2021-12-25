Историю российской ёлочной игрушки рассказывает выставка в Петербурге

В этой наряженной красавице многие взрослые узнают новогоднюю ёлку из детства. Выставка в Петербурге раскрывает историю..
Дата загрузки: 2021-12-25
Стеклянные украшения обрели массовую популярность во второй половине XIX века.
[Иван Ананьев, экскурсовод]:
«Дореволюционные игрушки – большая редкость на сегодняшний день, потому что очень мало игрушек сохранилось. С приходом советской власти Новый год был долгое время под запретом».
В дореволюционное время одна игрушка стоила рубль и больше.
[Иван Ананьев, экскурсовод]:
«Пять рублей – это целая корова. Представьте, пять игрушек – это корова. Настолько они были дорогие. В основном их позволяли себе только дворяне, зажиточные мещане могли позволить себе приобрести игрушки».
А это – один из старейших сохранившихся Дедов Морозов. Он пережил блокаду во время Второй мировой войны.
[Иван Ананьев, экскурсовод]:
«Вид Деда Мороза впервые описали в сказке Одоевского «Морозко». Он ходил в шубе, замораживал деревья, и так этот образ стал постепенно перекочёвывать на такую фигуру Деда Мороза».
В этой витрине – игрушки для кремлёвских ёлок и Домов культуры. Ёлки ставили огромные – высотой пять-шесть, а то и десять метров. Поэтому игрушки крупные и сделаны из толстого стекла.
Часть экспозиции посвящена ёлочным украшениям времён войны.
[гостья музея]:
«Самое сильное впечатление произвели игрушки военного времени, когда не было ни материалов, ничего. Из остатков, из того, что оставалось от производства, делали даже игрушки».
Здесь также проходят мастер-классы. Можно посмотреть, как рождаются стеклянные шары, а потом разрисовать их и превратить в ёлочные игрушки.
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