Историю российской ёлочной игрушки рассказывает выставка в Петербурге

В этой наряженной красавице многие взрослые узнают новогоднюю ёлку из детства. Выставка в Петербурге раскрывает историю..

В этой наряженной красавице многие взрослые узнают новогоднюю ёлку из детства. Выставка в Петербурге раскрывает историю российской ёлочной игрушки.

Стеклянные украшения обрели массовую популярность во второй половине XIX века.

[Иван Ананьев, экскурсовод]:

«Дореволюционные игрушки – большая редкость на сегодняшний день, потому что очень мало игрушек сохранилось. С приходом советской власти Новый год был долгое время под запретом».

В дореволюционное время одна игрушка стоила рубль и больше.

[Иван Ананьев, экскурсовод]:

«Пять рублей – это целая корова. Представьте, пять игрушек – это корова. Настолько они были дорогие. В основном их позволяли себе только дворяне, зажиточные мещане могли позволить себе приобрести игрушки».

А это – один из старейших сохранившихся Дедов Морозов. Он пережил блокаду во время Второй мировой войны.

[Иван Ананьев, экскурсовод]:

«Вид Деда Мороза впервые описали в сказке Одоевского «Морозко». Он ходил в шубе, замораживал деревья, и так этот образ стал постепенно перекочёвывать на такую фигуру Деда Мороза».

В этой витрине – игрушки для кремлёвских ёлок и Домов культуры. Ёлки ставили огромные – высотой пять-шесть, а то и десять метров. Поэтому игрушки крупные и сделаны из толстого стекла.

Часть экспозиции посвящена ёлочным украшениям времён войны.

[гостья музея]:

«Самое сильное впечатление произвели игрушки военного времени, когда не было ни материалов, ничего. Из остатков, из того, что оставалось от производства, делали даже игрушки».

Здесь также проходят мастер-классы. Можно посмотреть, как рождаются стеклянные шары, а потом разрисовать их и превратить в ёлочные игрушки.

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