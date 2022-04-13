Работы ремесленников и дизайнеров представили на выставке в Венеции

Скульпторы, резчики и художники. Лучшие мастера своего дела собрались на выставке ремёсел и искусства дизайна в..

Скульпторы, резчики и художники. Лучшие мастера своего дела собрались на выставке ремёсел и искусства дизайна в Венеции. Гостям представили 15 экспозиций. Здесь можно увидеть не только готовые творения, но и понаблюдать за процессом их создания.

[Джудит Крафт, участница выставки]:

«Люди привыкли видеть готовые предметы, но как их сделали, им неизвестно».

Эта экспозиция посвящена искусству оригами.

[Микеле Де Лукки, куратор выставки]:

«Мы никогда не утратим любовь к бумаге. А бумага – это не просто листы. Это творческий материал, из которого можно создавать. Мы выбрали нескольких мастеров, которые используют разную бумагу: как фабричную, так и ручной работы».

В этом зале можно посмотреть, как изготавливают перья для чернильных ручек. А рядом их применяют в действии.

Ещё одна экспозиция объединяет работы венецианских стеклодувов и флористов. Они представили вазы самых причудливых форм и разнообразные букеты.

[Сильвия Дамиани, участница выставки]:

«Красота – это неувядающая радость. Человек с самого начала своего существования стремился к красоте, хотел создавать красивые вещи и быть окружённым красотой. Поэтому цветы или красивые вазы всегда будут нужны людям. Время не стоит на месте, но некоторые ценности остаются навсегда».

Выставка ремёсел впервые прошла здесь четыре года назад. Следующая была запланирована на 2020-й. Из-за пандемии её отложили на два года.

В этот раз в ней участвуют 350 мастеров и дизайнеров из 30 стран. Они представили более 400 уникальных работ.

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