Олимпийские факелы, знаковый спортивный инвентарь, автомобили и даже древние колесницы. В этом музее все экспонаты так..

17 тысяч экспонатов со всего мира: Музей спорта открылся в Катаре

Олимпийские факелы, знаковый спортивный инвентарь, автомобили и даже древние колесницы. В этом музее все экспонаты так или иначе относятся к миру спорта.

Открылся этот грандиозный музей в Дохе, столице Катара. Здесь собрали более 17 тысяч экспонатов со всего мира.

Вот, например, копия игрового кольца древних майя. Это была довольно ожесточённая игра, популярная с 600 по 1200 годы нашей эры. Учёные считают, что в кольцо забрасывали мяч. А проводить матчи могли перед ритуалами.

Но большинство предметов – из современной истории.

[Виктория Косгрейв, куратор выставки]:

«У нас есть боксёрская перчатка, которая принадлежала Мухаммеду Али до того, как он принял ислам. Значит, ему было всего 18 лет, и это была боксёрская перчатка, которую он использовал в своих квалификационных матчах, чтобы попасть на Олимпийские игры».

Здесь можно увидеть автомобиль Михаэля Шумахера и знаменитые ямайские сани для бобслея с Олимпийских игр 1988. Есть и целый зал, посвящённый факелам с предыдущих Олимпийских игр.

[Шейха Рим аль-Тани, замдиректора музея]:

«Этот музей специально рассматривает как Олимпийские игры, так и спорт в целом, а также их взаимосвязь с исторической точки зрения».

В последнее время в Катаре открывается немало культурных объектов. Так страна готовится к чемпионату мира по футболу, который примет в ноябре.

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