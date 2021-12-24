На север Индии пришли непривычные холода, и в одеяла кутают не только статуи божеств, но и..

Как в Индии слонят спасают от холодов

На север Индии пришли непривычные холода, и в одеяла кутают не только статуи божеств, но и слонят.

В этом зоопарке в штате Ассам для них подготовили специальные накидки и кормят более калорийной едой.

[Самсул Али, ветеринар]:«Зимой нужно заботиться о слонятах и укрывать их одеялами. Мы также следим за терморегуляцией».

К слову, греть приходится даже змей. Для них установили дополнительные обогреватели. На самом севере Индии, в Ладакхе, в последние дни стояли 20-градусные морозы.

Ну а это уже юг страны. Здесь +25, и слоны чувствуют себя отлично. Особенно в этом реабилитационном центре в Тамилнаде. Сюда отправляют на отдых толстопятых, спасённых от жестокого обращения в неволе.

[Киран, лесничий]:«У нас тут есть душ, грязевые и пыльные ванны. Ну и организуем активность, прописанную слонам в неволе».

Обязательная прогулка – по 6 километров в день. Ещё – чистка ног и правильная диета. Тех, у кого есть раны, лечат ветеринары.

Сейчас в этом центре восемь слонов. Все – самки в возрасте от 25 до 68 лет.

Хотя слоны в Индии с древних времён – культурный и религиозный символ, они часто попадают в рабство к плохо обученным погонщикам. Дикие животные также становятся жертвами ДТП, браконьерства, отравления и поражения электрическим током.

В Индии обитает более половины всех азиатских слонов. Их численность продолжает сокращаться. В дикой природе их осталось около 25 тысяч.

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