Первый отель c нулевым выбросом углерода открыли в Лондоне

Эта на первый взгляд типичная гостиница в Лондоне претендует на звание первого в мире отеля с..
Дата загрузки: 2021-12-27
И дизайн тут не просто современный. Здесь всё продумано с точки зрения экологичности.
Смесители для ванной ограничивают поток воды, абажуры сделаны из переработанного стекла, а деревянные рамы для зеркал созданы на местном производстве. У входа можно взять напрокат электрические велосипеды.
В гостинице постоянно собирают и анализируют информацию, как потребляется энергия.
[Роберт Годвин, менеджер отеля]:
«У нас есть комнаты, которые полностью оборудованы системой сбора данных о том, сколько энергии потребляется бытовыми приборами из розеток: телевизорами, посудомоечными машинами и т. д. Мы также проверяем качество воздуха, проверяем, сколько используем горячей воды, поэтому в конечном итоге узнаём, как гости пользуются нашими комнатами».
В номерах установлено по три инфракрасных датчика. Они следят, чтобы энергия не тратилась зря, выключая освещение и обогрев, когда в комнате нет постояльцев.
В основном, отель полагается на собственные источники энергии. На крыше находятся солнечные батареи. Вода поступает из скважин и нагревается благодаря тепловым насосам.
На лестнице – ковры из переработанных пластиковых рыболовных сетей, собранных в океане. А нестандартная мебель изготовлена на местном предприятии.[Роберт Годвин, менеджер отеля]:
«Это для того, чтобы эффективно закупать местную продукцию, использовать местные материалы, местную рабочую силу и также минимизировать расстояние, которое товары должны пройти, чтобы прибыть сюда».
Отель открылся год назад. Ночь в номере стоит от 173 долларов. Гостиница всё ещё потребляет энергию извне, но создатели надеются в будущем перейти целиком на собственные источники.
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