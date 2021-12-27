Первый отель c нулевым выбросом углерода открыли в Лондоне

Эта на первый взгляд типичная гостиница в Лондоне претендует на звание первого в мире отеля с..

Эта на первый взгляд типичная гостиница в Лондоне претендует на звание первого в мире отеля с нулевым выбросом углерода. То есть он не вырабатывает оксида углерода в процессе своей эксплуатации.

И дизайн тут не просто современный. Здесь всё продумано с точки зрения экологичности.

Смесители для ванной ограничивают поток воды, абажуры сделаны из переработанного стекла, а деревянные рамы для зеркал созданы на местном производстве. У входа можно взять напрокат электрические велосипеды.

В гостинице постоянно собирают и анализируют информацию, как потребляется энергия.

[Роберт Годвин, менеджер отеля]:

«У нас есть комнаты, которые полностью оборудованы системой сбора данных о том, сколько энергии потребляется бытовыми приборами из розеток: телевизорами, посудомоечными машинами и т. д. Мы также проверяем качество воздуха, проверяем, сколько используем горячей воды, поэтому в конечном итоге узнаём, как гости пользуются нашими комнатами».

В номерах установлено по три инфракрасных датчика. Они следят, чтобы энергия не тратилась зря, выключая освещение и обогрев, когда в комнате нет постояльцев.

В основном, отель полагается на собственные источники энергии. На крыше находятся солнечные батареи. Вода поступает из скважин и нагревается благодаря тепловым насосам.

На лестнице – ковры из переработанных пластиковых рыболовных сетей, собранных в океане. А нестандартная мебель изготовлена на местном предприятии.

[Роберт Годвин, менеджер отеля]:«Это для того, чтобы эффективно закупать местную продукцию, использовать местные материалы, местную рабочую силу и также минимизировать расстояние, которое товары должны пройти, чтобы прибыть сюда».

Отель открылся год назад. Ночь в номере стоит от 173 долларов. Гостиница всё ещё потребляет энергию извне, но создатели надеются в будущем перейти целиком на собственные источники.

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