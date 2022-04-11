Аромат наполняет воздух в Национальном музее Прадо в Мадриде. Всё дело в специальных диффузорах, которые установили..

Картины с ароматом представили на выставке в Музее Прадо

Аромат наполняет воздух в Национальном музее Прадо в Мадриде. Всё дело в специальных диффузорах, которые установили возле мониторов.

Здесь открылась обонятельная выставка, которую назвали «Суть картины». Посетителям предлагают насладиться картиной не только зрительно.

[Алехандро Вергара, куратор выставки]:

«Мы решили привлечь внимание к искусству необычным способом. После долгих размышлений мы выделили обоняние. Сделали это, чтобы показать, как пахнет прошлое».

В 1636 году эти пять картин находились в Мадриде, в коллекции короля Филиппа IV. Они были среди самых важных работ монаршей коллекции.

Например, это картина XVII века Брейгеля и Рубенса. По удачному стечению обстоятельств называется «Запах». Посетители могут почувствовать аромат того, что на ней изображено.

[Алехандро Вергара, куратор выставки]:

«На картине примерно 80-90 объектов, которые издают какой-то запах, в основном цветы. Мы выбрали десять из этих объектов и принесли несколько экранов, созданных с помощью технологии под названием «Воздушный парфюм»».

Нажав на определённую цифру, ощущаешь запах цветка. Впрочем, понюхать можно не только растения. Также есть собаки, надушенные перчатки, контейнеры с ароматными веществами и даже старинный освежитель воздуха с перегонными трубками и эссенциями.

[Грегорио Сола, куратор выставки]:

«Слияние двух чувств, визуального и обонятельного, заостряет память. Думаю, что добавление запаха к картине заставит людей вспомнить Яна Брейгеля и Рубенса гораздо быстрее».

У посетителей мнения разделились.

[посетитель выставки]:

«Животные пахнут не очень. Больше всего понравились апельсиновый цвет и жасмин». [посетительница выставки]:

«Это добавляет определённую грань. Но от этого картины не становятся лучше. Это хорошо и интересно, но самое важное – это всё таки увидеть саму картину».

Выставка в Мадриде открыта до 3 июля.

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