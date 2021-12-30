Музей в Петербурге рассказывает историю российского скейтбординга

Историю российского скейтбординга теперь можно проследить в новом музее в Санкт-Петербурге. Пока он единственный в стране...

Историю российского скейтбординга теперь можно проследить в новом музее в Санкт-Петербурге. Пока он единственный в стране. Здесь собраны роликовые доски разных лет – начиная с 80-х.

В те далёкие годы отечественные скейты были очень простыми. А на зарубежных уже делали загибы и широкие подвески, чтобы можно было скользить по бордюрам и кататься в вертикальной рампе. Но были достижения и у отечественных производителей.

[Павел Трифонов, основатель музея]:

«Зачастую конструкция скейтборда состояла из следующего – это дека и отдельная подвеска. Здесь же наши гениальные инженеры пошли чуть дальше и отлили подвеску прямо в деке, потому что дека из этого же металла, что и подвеска».

Идея собрать коллекцию появилась у скейтбордиста Павла Трифонова десять лет назад, когда он увидел Музей скейтбординга в Минске. С тех пор не выбрасывает то, что у него накопилось, и даже приумножает коллекцию.

В музее также есть самодельные журналы 30-летней давности, ремни, фляги и другие сопутствующие скейтбордингу вещи.

[гостья музея]:

«В детстве я каталась в те времена. Детство моё было очень давно – это конец 80-х. Мне тогда друзья подарили на 16 лет один из первых скейтов, которые тогда появились». [гостья музея]:

«Здесь очень интересно, потому что много фотографий и досок, и вообще всего – залипнуть можно везде и остаться разглядывать детали. Я даже не знаю, мне нравится всё».

Вход в музей бесплатный, но пожертвованиям здесь рады.

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