Как крыса пять лет помогала сапёрам

Магава – африканская гигантская сумчатая крыса, которая родилась в 2013 году в Танзании. С раннего возраста её обучали находить бомбы, мины и взрывные устройства.

Спустя три года Магаву перевезли в Камбоджу. Благодаря крысе сапёры обезопасили более 225 000 квадратных метров минных полей. Она обнаружила 100 наземных мин и других устройств.

APOPO, неправительственная организация, которая занималась обучением Магавы, сообщила, что крыс вышел на пенсию в 2021 году из-за преклонного возраста и на днях умер. Британская благотворительная ветеринарная организация (PDSA) наградила его золотой медалью за смелость.

Африканских крыс привлекают к обнаружению мин из-за их чувствительности к запаху и малого веса. Если они наступают на мину, то не взрываются. Обучение обычно длится около семи месяцев.