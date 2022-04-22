Фестиваль Элвиса Пресли вернулся в австралийский городок Паркс

70-е снова вернулись в австралийский город Паркс. На железнодорожном вокзале встречают «Элвис-экспресс». Сюда со всей страны..
Дата загрузки: 2022-04-22
Повсюду – узнаваемые костюмы и фирменные причёски. Некоторые подражают Присцилле – единственной супруге Элвиса.
[Кингсли Рок, подражатель Элвиса Пресли]:
«Я с удовольствием приезжаю в Паркс. Это единственный фестиваль, на котором весь город погружен в воспоминания об Элвисе».
Фестиваль Элвиса здесь впервые провели 29 лет назад. В предыдущие два года пришлось сделать паузу из-за пандемии. В этом году праздник перенесли с января на апрель. Местные бизнесмены рады возвращению туристов.
[Кристи Берри, владелица магазина]:
«Теперь всё хорошо. Нам этого не хватало. И не только с точки зрения бизнеса. Мы скучали по людям, по веселью и музыке».
Фестиваль длится пять дней. В это время здесь проходит более 200 развлекательных мероприятий. Праздник обычно привлекает более 20 тысяч гостей.
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