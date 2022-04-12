Украденная картина снова предстала перед публикой в Италии

Мир искусства уже не надеялся увидеть это лицо. «Портрет дамы» бесследно исчез из итальянской Галереи современного..

Мир искусства уже не надеялся увидеть это лицо. «Портрет дамы» бесследно исчез из итальянской Галереи современного искусства Риччи Одди в 1997 году.

Только в 2017 украденную картину нашли. Садовник в той же галерее убирал плющ, когда заметил маленькую дверь в стене и открыл её. Внутри в нише он нашёл мусорный пакет с картиной, которая оказалась пропавшим шедевром.

Теперь она стала главным экспонатом новой выставки под названием «Климт. Человек, художник, его мир». Проходит в той же галерее, откуда шедевр пропал много лет назад.

Выставка посвящена работам австрийского художника Густава Климта и его становлению. Но здесь не только его произведения. В целом это более 160 работ австрийских мастеров его времени. Они помогают лучше понять ту культурную среду. Среди них картины, скульптуры, графика, а также предметы декоративного искусства из 20 престижных коллекций.

[Габриэлла Белли, куратор выставки]:

«Это путешествие позволяет дойти до центра выставки – «Портрета дамы». Мы реконструируем историю вокруг картины, даже если некоторые её части до сих пор остаются загадкой».

История исчезновения полотна до сих пор покрыта завесой тайны. Картина пропала в 1997 году во время ремонта в галерее. Обстоятельства кражи очень путанные. Так, на крыше здания обнаружили тяжёлую и массивную раму от картины. Но протиснуть её через небольшой проход было невозможно.

Предполагали, что её подняли на крышу с помощью удочки, или что преступление даже совершили акробаты.

За 20 лет поисков об обнаружении картины сообщали семь раз. Но в каждом случае это была подделка.

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