Украденная картина снова предстала перед публикой в Италии

Мир искусства уже не надеялся увидеть это лицо. «Портрет дамы» бесследно исчез из итальянской Галереи современного..
Дата загрузки: 2022-04-12
Только в 2017 украденную картину нашли. Садовник в той же галерее убирал плющ, когда заметил маленькую дверь в стене и открыл её. Внутри в нише он нашёл мусорный пакет с картиной, которая оказалась пропавшим шедевром.
Теперь она стала главным экспонатом новой выставки под названием «Климт. Человек, художник, его мир». Проходит в той же галерее, откуда шедевр пропал много лет назад.
Выставка посвящена работам австрийского художника Густава Климта и его становлению. Но здесь не только его произведения. В целом это более 160 работ австрийских мастеров его времени. Они помогают лучше понять ту культурную среду. Среди них картины, скульптуры, графика, а также предметы декоративного искусства из 20 престижных коллекций.
[Габриэлла Белли, куратор выставки]:
«Это путешествие позволяет дойти до центра выставки – «Портрета дамы». Мы реконструируем историю вокруг картины, даже если некоторые её части до сих пор остаются загадкой».
История исчезновения полотна до сих пор покрыта завесой тайны. Картина пропала в 1997 году во время ремонта в галерее. Обстоятельства кражи очень путанные. Так, на крыше здания обнаружили тяжёлую и массивную раму от картины. Но протиснуть её через небольшой проход было невозможно.
Предполагали, что её подняли на крышу с помощью удочки, или что преступление даже совершили акробаты.
За 20 лет поисков об обнаружении картины сообщали семь раз. Но в каждом случае это была подделка.
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