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Двухголовый телёнок родился в Индии

Двухголовый телёнок родился в Индии

Тёлка с двумя головами родилась в штате Трипура на северо-востоке Индии. Это произошло на частной ферме...

Дата загрузки: 2022-01-20

Двухголовый телёнок родился в Индии
Тёлка с двумя головами родилась в штате Трипура на северо-востоке Индии. Это произошло на частной ферме.

У животного редкое заболевание – полицефалия.

[Притам Саркар, сотрудник Департамента животноводства]:
«Последние 10-15 лет в Трипуре такого не случалось. Это большая редкость. Обычно при таком заболевании выживаемость очень низкая – меньше 40 процентов. Спасти телёнка будет трудно».

Полицефалы, то есть многоголовые, – это тип сиамских близнецов. Обычно при таком отклонении у животного или человека одно тело и две или три головы. Часто телята с двумя головами живут лишь несколько месяцев.

Власти Трипуры проводят в штате сельскохозяйственную программу, в рамках которой искусственным путём добиваются увеличения рождаемости тёлок. Так надеются получать больше молока.

В апреле прошлого года в Северной Македонии также родился телёнок с двумя головами.
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