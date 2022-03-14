Британский люксовый бренд Burberry вернулся на лондонский подиум. Это его первый физический показ за два года...

Показ Burberry в Лондоне прошёл впервые за два года

Британский люксовый бренд Burberry вернулся на лондонский подиум. Это его первый физический показ за два года. Представляют коллекции мужской и женской одежды, посвящённые британской культуре.

В прошлых сезонах из-за пандемии COVID-19 проходили только цифровые презентации.

На моделях тренчи с цепочками, верхняя одежда в стиле кантри, боди, детализированные клетчатые юбки и сапоги на высокой платформе.

Классический клетчатый принт бренда в верблюжьем, красном и чёрном цветах появился на плиссированных платьях и юбках. Тренчкот превратился в платье без бретелей. Также можно увидеть бархатные рубашки с длинными юбками и смокингами.

В мужской линейке представлены пуховики, куртки-авиаторы, брюки с высокой талией и джемперы с украшениями.

Главный креативный директор Риккардо Тиши говорит, что в этой коллекции осень-зима 2022 года смешал разные оттенки, играя с классическими образами бренда.

[Риккардо Тиши, главный креативный директор]:«Burberry стал намного более женственным, чувственным, кутюрным, чем раньше. И с сегодняшнего дня начинается новая эпоха. У Burberry нет тренчей, верблюжьего пальто и клетки – культовых вещей. Но вы можете пойти и купить много других вещей от уличной одежды до одежды от кутюр».

Дизайнер говорит, что коллекция воплощает в себе всю суть британской моды, которая уважает прошлое, но при этом не забывает о будущем.

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