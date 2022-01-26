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В Англии после реставрации паркета открылся знаменитый бальный зал

В Англии после реставрации паркета открылся знаменитый бальный зал

Великолепный и сияющий – таким предстал после реставрации деревянный пол бального зала в Блэкпульской башне в..

Дата загрузки: 2022-01-26

В Англии после реставрации паркета открылся знаменитый бальный зал

Великолепный и сияющий – таким предстал после реставрации деревянный пол бального зала в Блэкпульской башне в Великобритании. Здесь ежегодно проходит самый престижный в мире конкурс по бальным танцам.

К каждому танцевальному сезону ремонтируют пол. Этим занимается команда опытных реставраторов. Они снимают лак, который положен в 100 слоёв, потом полируют весь пол и лакируют заново. Паркет состоит из 30 тысяч дощечек из дуба, красного дерева и ореха. Специалисты обещают, что танцоры обязательно заметят разницу по сравнению с тем, что было до реставрации.

Люстры также периодически приводят в порядок. Их очищают от пыли и заменяют перегоревшие лампочки. При этом люстры опускают до самого пола.

Блэкпульскую башню построили больше ста лет назад. Бальный зал открылся в конце XIX века. Сначала он был небольшим, потом появился зал попросторнее. Ежегодно здесь выступают тысячи танцоров.

Блэкпульская башня – символ города и популярная достопримечательность. Ежегодно она привлекает десятки тысяч туристов.
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