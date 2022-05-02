Струящийся шёлк, обилие воланов, яркая вышивка и воздушная органза. На подиум в Мумбаи словно ворвался летний..

На Неделе моды в Индии показали наряды из ткани, сделанной сельскими ткачихами

Струящийся шёлк, обилие воланов, яркая вышивка и воздушная органза. На подиум в Мумбаи словно ворвался летний день. Здесь проходит Неделя моды Bombay Times.

Дизайнер Арчана Кочхар создала коллекцию этнических нарядов в жёлтом, белом и красном цветах. А её жемчужина – белая лехенга-чоли с богатой вышивкой. Наряд представила болливудская актриса Ракул Прит Сингх. Она выходит на подиум уже не впервые.

[Ракул Прит Сингх, актриса]:

«Когда люди снова встречаются после пандемии и проводят неделю моды, это сильно меняет обстановку».

Все ткани для этой коллекции сделали индийские ткачихи из сельской местности.

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[Арчана Кочхар, модельер]:

«Мы сотрудничали со многими женщинами-ткачихами из штата Мадхья-Прадеш. Всю ткань купили у них. Они пережили очень трудные времена из-за пандемии».

А эта коллекция совсем в другом духе. Она создана для женщин-предпринимателей. Вместе с моделями на подиум вышла индийская актриса Амира Дастур.

Неделя моды Bombay Times проходит в Мумбаи в девятый раз.

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