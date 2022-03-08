Эта картина Паоло Веронезе изображает момент, когда святого Николая избрали епископом города Мира на южном побережье..

Виртуальная реальность: знаменитая картина вернулась туда, где была в XVI веке

Эта картина Паоло Веронезе изображает момент, когда святого Николая избрали епископом города Мира на южном побережье современной Турции.

Теперь Национальная галерея Лондона предлагает увидеть её там, где она была изначально, с помощью виртуальной реальности.

В 1562 году произведение появилось на стене часовни в Италии. Однако в начале XIX века его вывезли из-за наполеоновских войн.

[Сьюзан Эйвери-Куаш, куратор выставки]:

«Решали, кто будет следующим епископом Миры. И им было видение, что избрать нужно первого человека по имени Николай, который придёт утром в церковь. Именно так и произошло».

Воссоздать иммерсивное путешествие – задача непростая. Подобно пазлу, все элементы нужно собрать воедино.

Но зачем делать копию в виртуальной реальности, если настоящая картина висит прямо перед глазами?

[Сьюзан Эйвери-Куаш, куратор выставки]:«Мы вдохновляем посетителей задуматься о том, как картины меняются со временем в зависимости от того, где они находятся. И мы хотели попытаться перенести наших гостей из 2022-го в 1562 год».

Сначала технические специалисты отсканировали часовню в Италии в 3D. Затем отдельно записали выступление двух актёров с помощью новой технологии объёмного видео.

Потом венецианский мужской хор спел одну из песен из хоровой книги 1561 года, которую нашли в часовне.

Только после этого путешествие в прошлое стало действительно иммерсивным, то есть с полным погружением.

Экскурсии длятся около 20 минут. Посетители могут ходить по ограниченной области и оглядываться по сторонам.

Само развлечение бесплатное. Правда, бронировать места нужно заранее.

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