Виртуальная реальность: знаменитая картина вернулась туда, где была в XVI веке

Эта картина Паоло Веронезе изображает момент, когда святого Николая избрали епископом города Мира на южном побережье..
Дата загрузки: 2022-03-09
Теперь Национальная галерея Лондона предлагает увидеть её там, где она была изначально, с помощью виртуальной реальности.
В 1562 году произведение появилось на стене часовни в Италии. Однако в начале XIX века его вывезли из-за наполеоновских войн.
[Сьюзан Эйвери-Куаш, куратор выставки]:
«Решали, кто будет следующим епископом Миры. И им было видение, что избрать нужно первого человека по имени Николай, который придёт утром в церковь. Именно так и произошло».
Воссоздать иммерсивное путешествие – задача непростая. Подобно пазлу, все элементы нужно собрать воедино.
Но зачем делать копию в виртуальной реальности, если настоящая картина висит прямо перед глазами?[Сьюзан Эйвери-Куаш, куратор выставки]:
«Мы вдохновляем посетителей задуматься о том, как картины меняются со временем в зависимости от того, где они находятся. И мы хотели попытаться перенести наших гостей из 2022-го в 1562 год».
Сначала технические специалисты отсканировали часовню в Италии в 3D. Затем отдельно записали выступление двух актёров с помощью новой технологии объёмного видео.
Потом венецианский мужской хор спел одну из песен из хоровой книги 1561 года, которую нашли в часовне.
Только после этого путешествие в прошлое стало действительно иммерсивным, то есть с полным погружением.
Экскурсии длятся около 20 минут. Посетители могут ходить по ограниченной области и оглядываться по сторонам.
Само развлечение бесплатное. Правда, бронировать места нужно заранее.
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