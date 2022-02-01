В Нью-Йорке появился бесплатный прокат зонтиков

Бесплатный прокат зонтиков открыл бразильский стартап в Нью-Йорке. Достаточно загрузить приложение, и можно взять зонт в..

Бесплатный прокат зонтиков открыл бразильский стартап в Нью-Йорке. Достаточно загрузить приложение, и можно взять зонт в аренду.

[Ари Кривописк, сооснователь компании Rentbrella]:

«Нью-Йорк – один из самых удивительных городов в мире. Здесь очень много людей. Много пешеходов и частые дожди. Можно гулять по солнечным улицам и вдруг попасть под дождь. И обычно, если зонтик есть, то он не нужен. А когда он нужен, его с собой нет. Так что лучшего рынка для нас и быть не могло».

Бесплатно пользоваться зонтиком можно сутки. На второй день придётся заплатить два доллара и столько же на третий, а потом можно не возвращать.

[Ари Кривописк, сооснователь компании Rentbrella]:

«Если вы не вернёте его через три дня и оставите у себя на четвёртый, мы поймём, что зонт вам понравился, и возьмём с вас за него 16 долларов».

Первый прокат зонтов появился в 2018 году в бразильском Сан-Паулу, известным проливными летними дождями. Несколько месяцев назад компания установила 35 прокатных автоматов в нью-йоркских районах Манхэттен и Бруклин. В каждом автомате – 100 зонтиков.

Купола зонтов сделаны из переработанных пластиковых бутылок. Если изделие ломается, его отправляют в переработку. Из материи делают небольшие сумки. Деньги от их продажи идут на благотворительность.

Ну а зарабатывает стартап тем, что печатает на зонтах рекламу. В Бразилии этот бизнес уже стал успешным. В Нью-Йорке ещё предстоит найти рекламодателей.

[Ари Кривописк, сооснователь компании Rentbrella]:

«У нас здесь густонаселённый город, в котором часто идёт дождь. Здесь также очень хороший рекламный рынок. Всё это делает Нью-Йорк одним из самых удивительных городов».

Стартап планирует в этом году установить ещё 100 прокатных автоматов в разных городах США. А в будущем хочет расшириться на десятки других стран мира.

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