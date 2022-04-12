Уникальные и загадочные предметы, связанные с историей космоса, продадут на аукционе. Торги объявил дом Bonhams в..

Лунную пыль продадут на аукционе в Нью-Йорке за сотни тысяч долларов

Уникальные и загадочные предметы, связанные с историей космоса, продадут на аукционе. Торги объявил дом Bonhams в Нью-Йорке.

Одним из главных лотов станет образец лунной пыли, собранный астронавтом Нилом Армстронгом. Он взял пробы во время единственной в истории человечества высадки на Луну с миссией «Аполлон-11» в 1969 году.

Ориентировочная цена пыли – от 800 тысяч до миллиона 200 тысяч долларов.

[Адам Стэкхаус, представитель аукционного дома]:

«Лунные образцы – собственность правительства США, собственность народа. Её продали во время государственной распродажи, после чего она попала в частные руки. Это очень необычно. Первый случай в своём роде».

Ещё один интересный лот – оригинальный фрагмент ракеты-носителя, которая запустила в космос первый в мире искусственный спутник Земли. Старт состоялся 4 октября 1957 года. На орбиту отправился «Спутник-1», положив начало мировой космической гонке.

Это единственный известный фрагмент, который находится в частных руках. Его хотят продать за сумму от 80 до 120 тысяч долларов.

Также на аукцион выставлена карта Луны 1969 года, подписанная 15 астронавтами. Среди них Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз. Есть там и подпись экс-президента Ричарда Никсона, а ещё немецко-американского аэрокосмического инженера Вернера фон Брауна.

Ориентировочная цена лота составит 20-30 тысяч долларов.

[Адам Стэкхаус, представитель аукционного дома]:

«Это было время, когда государство смогло собрать величайшие умы того времени и сосредоточить их на одном удивительном достижении».

Представители аукционного дома говорят, что часть средств, собранных от продажи, пойдёт на благотворительную научную деятельность.

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