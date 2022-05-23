Шэрон Стоун и Алисия Викандер: гости красной дорожки Каннского кинофестиваля

По красной дорожке в Каннах снова прошли звёзды кино. Здесь продолжаются показы в рамках 75-го издания..

По красной дорожке в Каннах снова прошли звёзды кино. Здесь продолжаются показы в рамках 75-го издания одного из старейших и самых престижных кинофестивалей в мире.

На шестой день здесь заметили Шэрон Стоун. Её наряд от Dolce & Gabbana не прошёл испытание на прочность, и его пришлось немного модифицировать. Но актрису это, похоже, не расстроило.

Как ожидается, в кулуарах фестиваля Стоун по-традиции проведёт ежегодный благотворительный гала-концерт по борьбе со СПИДом.

Также предстала перед камерами звёздная пара Алисия Викандер и Майкл Фассбендер. Обычно они редкие гости красных дорожек. В этот раз Викандер представляет премьеру криминального телесериала Оливье Ассайаса «Ирма Веп».

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Французские актёры Изабель Юпер, Виржини Эфира и Мелани Лоран также появились на премьере фильма французско-итальянского режиссера Валерии Бруни-Тедески «Вечно молодой».

А во второй половине дня состоялась премьера ещё одного претендента на главный приз – иранского фильма в стиле нуар «Святой паук» Али Аббаси.

Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая. Золотую пальмовую ветвь вручат в последний день.

Фестиваль станет последним для его директора Пьера Лескюра, который уходит в отставку.

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