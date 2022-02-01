Джонсон извинился за вечеринки во время локдауна

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Извините за вещи, которые мы просто не сделали правильно, и извините за то, как мы подошли к этому вопросу».

Премьер Великобритании Борис Джонсон извиняется и говорит, что больше так не будет. Это его ответ на недавнее расследование. Оно выявило, что во время локдауна в его резиденции на Даунинг-стрит проходили вечеринки.

Расследование проводила второй постоянный секретарь Кабинета министров Сью Грей. По её словам, такое поведение сложно оправдать.

Джонсон говорит, что его правительство усвоит урок.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Господин спикер, я понял и я исправлюсь. И я хочу сказать жителям этой страны, что я знаю, в чём вопрос: можно ли доверять этому правительству. Я говорю, что можно доверять». Впрочем, что конкретно происходило в резиденции премьера, в документе не указано. Опубликовали только сокращённую версию. Грей объяснила это тем, что расследование ещё продолжается. Оно может затянуться на месяцы. [Кэтрин Ропер, представительница полиции]:

«Только в пятницу нам предоставили пачку материалов, которая включает более 500 страниц и более 300 фотографий».

Джонсон говорит, что в отставку подавать не планирует, и что сначала нужно дождаться окончательных выводов отчёта. Пока ещё не доказано, что вечеринки, происходившие на Даунинг-стрит, действительно были нарушением закона.

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