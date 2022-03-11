Сальса, меренге и ча-ча-ча. Пожилые американцы снова танцуют после двух лет изоляции. Такие бесплатные занятия проходят..

Пожилые снова танцуют сальсу и меренге в Нью-Йорке

Сальса, меренге и ча-ча-ча. Пожилые американцы снова танцуют после двух лет изоляции. Такие бесплатные занятия проходят в Нью-Йорке.

74-летний Феликс Кастильо – трубач. Недавно ему ампутировали часть ноги, но увлечение не бросает.

[Феликс Кастильо, житель Нью-Йорка]:

«Когда я слышу сальсу, эмоции меня переполняют, и мне хочется танцевать».

А Эухении уже почти 90 лет. Её дочь говорит, что во время пандемии мама загрустила.

[Джеки Перальта, дочка пожилой танцовщицы]:

«У неё не было настроения. Не то, чтобы совсем не было, но она стала мало двигаться. А теперь снова оживает».

Танцевальный клуб для пожилых 11 лет назад открыл Уолтер Перес. Танцы помогли ему пережить смерть мамы.

[Уолтер Перес, основатель клуба]:

«Я пошёл в церковь помолиться. Это было в Аргентине, а рядом с церковью танцевали танго. Я тоже начал танцевать. Это стало для меня терапией, а потом – профессией и образом жизни».

Во время пандемии клуб временно закрыли. Уолтер не хотел, чтобы пожилые случайно заразились. Теперь же многие возвращаются. Правда, некоторым приходится учить всё с нуля.

[Уолтер Перес, основатель клуба]:

«Вы видите их. Теперь они на высоте и хотят продолжать танцевать. Они не устают. Они удивительные. Им нравятся танцы. И это для меня лучшая награда».

При этом танцы – это не только физическая, но и душевная терапия. Пожилые не сидят дома и, общаясь с другими, реже чувствуют себя подавленными.

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