Пожилые снова танцуют сальсу и меренге в Нью-Йорке

Сальса, меренге и ча-ча-ча. Пожилые американцы снова танцуют после двух лет изоляции. Такие бесплатные занятия проходят..
Дата загрузки: 2022-03-11
74-летний Феликс Кастильо – трубач. Недавно ему ампутировали часть ноги, но увлечение не бросает.
[Феликс Кастильо, житель Нью-Йорка]:
«Когда я слышу сальсу, эмоции меня переполняют, и мне хочется танцевать».
А Эухении уже почти 90 лет. Её дочь говорит, что во время пандемии мама загрустила.
[Джеки Перальта, дочка пожилой танцовщицы]:
«У неё не было настроения. Не то, чтобы совсем не было, но она стала мало двигаться. А теперь снова оживает».
Танцевальный клуб для пожилых 11 лет назад открыл Уолтер Перес. Танцы помогли ему пережить смерть мамы.
[Уолтер Перес, основатель клуба]:
«Я пошёл в церковь помолиться. Это было в Аргентине, а рядом с церковью танцевали танго. Я тоже начал танцевать. Это стало для меня терапией, а потом – профессией и образом жизни».
Во время пандемии клуб временно закрыли. Уолтер не хотел, чтобы пожилые случайно заразились. Теперь же многие возвращаются. Правда, некоторым приходится учить всё с нуля.
[Уолтер Перес, основатель клуба]:
«Вы видите их. Теперь они на высоте и хотят продолжать танцевать. Они не устают. Они удивительные. Им нравятся танцы. И это для меня лучшая награда».
При этом танцы – это не только физическая, но и душевная терапия. Пожилые не сидят дома и, общаясь с другими, реже чувствуют себя подавленными.
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