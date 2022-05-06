Лесли Вигил – кондитер из Онтарио в штате Калифорния. Она создаёт торты, как будто расшитые разноцветными нитками.
Для имитации стежков кондитер использует глазурь. Лесли создаёт гобеленовый декор на сладких десертах в виде листьев и цветов, напоминающих мексиканские народные платья.
Художница вспоминает, что в детстве бабушка подарила ей платье с вышивкой. «Оно было любимым, и я хранила его долгие годы. Представить не могла, что источником вдохновения станет именно это платье», – говорит мастерица.
Лесли рассказала, что выпечкой увлеклась в детстве. Её мама посещала мастер-класс по украшению десертов и приносила свои творения домой. Лесли решила к ней присоединиться. Стала изучать книги по декору десертов и экспериментировать. Сначала хотела печь торты только для семьи и даже не думала, что увлечение станет профессий.
Лесли обучалась кондитерскому делу в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.
Кондитер находит источники вдохновения не только в мексиканских мотивах, но и в творчестве разных народов мира.
Кондитер украшает торты орнаментом в виде вышивки
Лесли Вигил – кондитер из Онтарио в штате Калифорния. Она создаёт торты, как будто расшитые разноцветными нитками.