Коллекция Louis Vuitton: неожиданные сочетания и гранж

Louis Vuitton смешал культуру и шоу-бизнес, представив свою осеннюю модную коллекцию в парижском музее Орсе. Модели..

Louis Vuitton смешал культуру и шоу-бизнес, представив свою осеннюю модную коллекцию в парижском музее Орсе. Модели ходят среди мраморных и бронзовых скульптур в огромных куртках и рубашках, надетых поверх ярких платьев.

Показ открыла актриса из «Игры в кальмара» Чон Хо Ён. Недавно за роль в популярном сериале она получила награду Гильдии киноактеров. На ней коричневый жакет, широкие полосатые брюки и жёлтый галстук с цветочным принтом.

В целом коллекция наполнена неожиданными сочетаниями и гранжем. Так, расшитые блёстками платья-фартуки сочетаются с сапогами до колен, а топы украшены длинными карманами.

Это творения Николя Гескьера – креативного директора модного дома с 2013 года. Прослеживаются мужские силуэты с пиджаками размера XXL. Дизайнер также играет с подростковыми образами: свитера с завязками на талии и рубашки поло поверх вечерних платьев.

Среди гостей были актрисы Эмма Стоун, Джулианна Мур и Катрин Денёв, а также теннисистка Винус Уильямс.

Louis Vuitton – ведущий модный бренд производителя предметов роскоши LVMH. В прошлом месяце он одним из первых среди крупных брендов поднял цены. Причиной стало повышение расходов на производство и транспортировку.

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