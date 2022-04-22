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Зачем крольчихе коллекция вязаных ушей

Зачем крольчихе коллекция вязаных ушей
Зачем крольчихе коллекция вязаных ушей

Крольчиха Мими родилась глухой и с тремя лапами. Когда Родаджия Уэлч из города Сакраменто увидела её в приюте, сразу решила, что заберёт.
Девушка рассказала, что искала имя для питомицы и наткнулась на персонажей аниме и манги с пушистыми ушками животных. Так родилась идея связать ушки для Мими.

Теперь у белой крольчихи внушительная коллекция кроличьих вязаных ушек. «Я одеваю ей ушки, когда делаю фото, или когда она сидит со мной, – пояснила девушка. – Мими не против. Но чтобы не поранить её, я не завязываю их на крепкий узел. Поэтому если она захочет, то может легко их снять», – добавила Родаджия.

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