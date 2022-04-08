От доспехов самураев до японского фарфора: королевскую коллекцию показали в Лондоне

От доспехов самураев до складных ширм с росписью. В Королевской галерее в Лондоне представили более 150..
Дата загрузки: 2022-04-08
Эти самурайские доспехи в 1613 году получил в подарок от японского императора король Яков I.[Рэйчел Пит, куратор выставки]:
«Доспехи дают очень яркое представление о военной мощи самурайской элиты, а также – о мастерстве. Их делали лучшие оружейники».
Всего на выставке представлено четыре комплекта доспехов.
[Табиш Хан, искусствовед]:
«Некоторые экспонаты просто великолепны. Они сами по себе уже произведения искусства, хотя и созданы для функционального применения».
В первой половине XVII века Япония изолировалась от внешнего мира. Из европейцев заходить в порты разрешили только голландцам. Благодаря им сохранилась возможность покупать ценные предметы из Японии.
Британские монархи приобретали фарфор, деревянные шкафчики, шкатулки и многое другое. Все эти предметы редкие и дорогие.
В середине XIX века отношения между монаршими семьями возобновились. Японский двор преподнёс королеве Виктории богатый дар.
[Рэйчел Пит, куратор выставки]:
«Правитель Японии выбрал очень много произведений искусства. Некоторые из них были лучшими в его придворной коллекции».
А эта шкатулка с серебряной цаплей – подарок Елизавете II от императора Хирохито. Это первый дипломатический дар после Второй мировой войны.
Выставка продлится до февраля будущего года.
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