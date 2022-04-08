От доспехов самураев до складных ширм с росписью. В Королевской галерее в Лондоне представили более 150..

От доспехов самураев до японского фарфора: королевскую коллекцию показали в Лондоне

От доспехов самураев до складных ширм с росписью. В Королевской галерее в Лондоне представили более 150 произведений искусства родом из Японии. Все эти экспонаты принадлежат британским монархам.

Эти самурайские доспехи в 1613 году получил в подарок от японского императора король Яков I.

[Рэйчел Пит, куратор выставки]:«Доспехи дают очень яркое представление о военной мощи самурайской элиты, а также – о мастерстве. Их делали лучшие оружейники».

Всего на выставке представлено четыре комплекта доспехов.

[Табиш Хан, искусствовед]:

«Некоторые экспонаты просто великолепны. Они сами по себе уже произведения искусства, хотя и созданы для функционального применения».

В первой половине XVII века Япония изолировалась от внешнего мира. Из европейцев заходить в порты разрешили только голландцам. Благодаря им сохранилась возможность покупать ценные предметы из Японии.

Британские монархи приобретали фарфор, деревянные шкафчики, шкатулки и многое другое. Все эти предметы редкие и дорогие.

В середине XIX века отношения между монаршими семьями возобновились. Японский двор преподнёс королеве Виктории богатый дар.

[Рэйчел Пит, куратор выставки]:

«Правитель Японии выбрал очень много произведений искусства. Некоторые из них были лучшими в его придворной коллекции».

А эта шкатулка с серебряной цаплей – подарок Елизавете II от императора Хирохито. Это первый дипломатический дар после Второй мировой войны.

Выставка продлится до февраля будущего года.

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