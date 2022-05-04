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Ким Кардашьян надела на Met Gala платье Мэрилин Монро

Ким Кардашьян надела на Met Gala платье Мэрилин Монро

Ким Кардашьян принесла кусочек истории на красную дорожку Met Gala. Она надела расшитое золотыми бисером платье..

Дата загрузки: 2022-05-04

Ким Кардашьян надела на Met Gala платье Мэрилин Монро
Ким Кардашьян принесла кусочек истории на красную дорожку Met Gala. Она надела расшитое золотыми бисером платье от Жана Луи, которое когда-то носила Мэрилин Монро.

Ради образа Кардашьян изменила цвет волос, а также похудела больше чем на семь килограммов, чтобы влезть в наряд.

60 лет назад Монро в этом платье исполнила песню «Happy Birthday» президенту США Джону Кеннеди.

Это настолько легендарный момент, что платье до сих пор пользуется большим спросом.

Оно было выставлено на аукцион в 2016 году. Тогда его купила за четыре миллиона 800 тысяч долларов компания Believe It or Not! для музея во Флориде.

[Мартин Нолан, глава Julien’s Auctions]:
«Это платье очень культовое и запоминающееся. В 1962 году для Мэрилин его создал Жан Луи. Мэрилин попросила его пошить что-то ослепительное и историческое, то, что могла надеть только Мэрилин Монро».

Это было одно из последних публичных выступлений Монро перед её трагической кончиной.

[Мартин Нолан, глава Julien’s Auctions]:
«Это платье рассказывает об истории, политике, Кеннеди, Монро. Это Голливуд, это мода и это трагедия, объединённые в одном куске ткани, на который вручную пришили 2500 кристаллов».

В предыдущий раз платье продали на аукционе в 1999 году за миллион 250 тысяч долларов.
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