Ким Кардашьян надела на Met Gala платье Мэрилин Монро

Ким Кардашьян принесла кусочек истории на красную дорожку Met Gala. Она надела расшитое золотыми бисером платье..
Дата загрузки: 2022-05-04
Ради образа Кардашьян изменила цвет волос, а также похудела больше чем на семь килограммов, чтобы влезть в наряд.
60 лет назад Монро в этом платье исполнила песню «Happy Birthday» президенту США Джону Кеннеди.
Это настолько легендарный момент, что платье до сих пор пользуется большим спросом.
Оно было выставлено на аукцион в 2016 году. Тогда его купила за четыре миллиона 800 тысяч долларов компания Believe It or Not! для музея во Флориде.
[Мартин Нолан, глава Julien’s Auctions]:
«Это платье очень культовое и запоминающееся. В 1962 году для Мэрилин его создал Жан Луи. Мэрилин попросила его пошить что-то ослепительное и историческое, то, что могла надеть только Мэрилин Монро».
Это было одно из последних публичных выступлений Монро перед её трагической кончиной.
[Мартин Нолан, глава Julien’s Auctions]:
«Это платье рассказывает об истории, политике, Кеннеди, Монро. Это Голливуд, это мода и это трагедия, объединённые в одном куске ткани, на который вручную пришили 2500 кристаллов».
В предыдущий раз платье продали на аукционе в 1999 году за миллион 250 тысяч долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: