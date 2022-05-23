Цвета Африки: узоры этой художницы украшают самолёты и машины

Южноафриканская художница Эстер Махлангу давно известна во всём мире. Её узорами в стиле традиционных рисунков народа..

Южноафриканская художница Эстер Махлангу давно известна во всём мире. Её узорами в стиле традиционных рисунков народа ндебеле украшали реактивные самолёты и автомобили BMW.

Сейчас ей за 80. Любит исполнять народные танцы, а ещё с поразительным талантом украшает себя с помощью традиционных ожерелий и нарядов.

В молодости Эстер начинала с раскрашивания хижин и зданий живыми геометрическими узорами. А потом взяла за основу ремесло ндебеле, которому много поколений. Постепенно она завоевала славу в мире рисунка.

Сегодня считает своей главной миссией сохранить культуру народа в ЮАР.

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[Эстер Махлангу, художница]:

«Я думаю о детях. Хотелось бы, чтобы они научились рисовать, как я, чтобы знали историю своего народа ндебеле».

Синие, жёлтые и розовые треугольники пересекаются и переплетаются, образуя замысловатый узор на стене. Её работы сразу узнаваемы.

[Эстер Махлангу, художница]:

«У меня нет любимой работы. Думаю, все дома, которые я разрисовала, выглядят красиво. Кажется, что работа пока не очень красивая, когда только начинаешь, и делаешь ошибки».

Международный успех Махлангу позволил ей построить комплекс из нескольких зданий, включая галерею и гостиницу. Все украшены по её эскизам.

[Рузи Раски, куратор галереи в Йоханнесбурге]:

«Что примечательно в работах мадам Эстер, так это, безусловно, цвета и то, как она может симметрично их оживить».

Сегодня Махлангу больше не рисует. Но продолжает продвигать культуру ндебеле для будущих поколений.

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