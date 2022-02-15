Какое самое романтичное место для Дня святого Валентина? Бесспорно, для многих это Венеция. Лабиринт из узких..

День святого Валентина в Венеции: шоколад и ещё раз шоколад

[турист из Чехии]:

«Очень приятно было побывать вместе в Венеции. Очень романтично и прекрасно, потому что это лучшее место для влюблённых». [туристка из Франции]:

«Тут особенная атмосфера, столько пар, небольших ресторанчиков».

Какое самое романтичное место для Дня святого Валентина? Бесспорно, для многих это Венеция. Лабиринт из узких улочек, бесшумно скользящие по воде гондолы, великолепные закаты.

И, конечно, ни один День всех влюблённых не может пройти без изысканного шоколада.

Этот магазин находится в нескольких шагах от знаменитого моста Риальто. В нём можно найти буквально все виды шоколада. Но ко Дню святого Валентина здесь придумали ещё более изысканные десерты, включая шоколад с драгоценной золотой фольгой.

В этом году Венецианский карнавал завершился прямо перед Днём влюблённых, поэтому сделали и шоколадные маски.

Впрочем, самыми популярными товарами в этот день остаются сердца. Их делают самых разных размеров. Есть даже своеобразные сердца-матрёшки. Это когда в одно большое помещают несколько маленьких.

[Марианджела Пенцо, владелица магазина]:

«Венеция считается особенно романтическим местом, а шоколад помогает вырабатывать эндорфины. И неважно, какое у вас настроение».

Связь Венеции и шоколада тянется веками. Город на воде, наряду с Турином и Флоренцией, был одним из первых мест в Италии, куда в начале XVII века привезли эту сладость.

Сначала шоколад употребляли в жидком виде. Кофейни соревновались в создании лучших рецептов, предлагая всё больше ароматизированных шоколадных напитков.

А в конце XVIII века началось повальное увлечение шоколадом. Появились первые коммерческие бренды. Впрочем, лишь в начале XIX века благодаря развитию технологий шоколад стал продуктом не только для самых богатых.

И пока солнце садится, окрашивая воду каналов и готические постройки в оранжевый цвет, пары обнимаются на мостах, возможно, с шоколадками в карманах.

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