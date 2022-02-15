День святого Валентина в Венеции: шоколад и ещё раз шоколад

Какое самое романтичное место для Дня святого Валентина? Бесспорно, для многих это Венеция. Лабиринт из узких..
Дата загрузки: 2022-02-16
[турист из Чехии]:
«Очень приятно было побывать вместе в Венеции. Очень романтично и прекрасно, потому что это лучшее место для влюблённых».
[туристка из Франции]:
«Тут особенная атмосфера, столько пар, небольших ресторанчиков».
И, конечно, ни один День всех влюблённых не может пройти без изысканного шоколада.
Этот магазин находится в нескольких шагах от знаменитого моста Риальто. В нём можно найти буквально все виды шоколада. Но ко Дню святого Валентина здесь придумали ещё более изысканные десерты, включая шоколад с драгоценной золотой фольгой.
В этом году Венецианский карнавал завершился прямо перед Днём влюблённых, поэтому сделали и шоколадные маски.
Впрочем, самыми популярными товарами в этот день остаются сердца. Их делают самых разных размеров. Есть даже своеобразные сердца-матрёшки. Это когда в одно большое помещают несколько маленьких.
[Марианджела Пенцо, владелица магазина]:
«Венеция считается особенно романтическим местом, а шоколад помогает вырабатывать эндорфины. И неважно, какое у вас настроение».
Связь Венеции и шоколада тянется веками. Город на воде, наряду с Турином и Флоренцией, был одним из первых мест в Италии, куда в начале XVII века привезли эту сладость.
Сначала шоколад употребляли в жидком виде. Кофейни соревновались в создании лучших рецептов, предлагая всё больше ароматизированных шоколадных напитков.
А в конце XVIII века началось повальное увлечение шоколадом. Появились первые коммерческие бренды. Впрочем, лишь в начале XIX века благодаря развитию технологий шоколад стал продуктом не только для самых богатых.
И пока солнце садится, окрашивая воду каналов и готические постройки в оранжевый цвет, пары обнимаются на мостах, возможно, с шоколадками в карманах.
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