Зачем снеговика отправили посылкой

Воспитательница из штата Флориды Робин Хьюз читала детям книгу о зимних забавах. Затем спросила ребят, видел ли кто-нибудь снег. Руки подняли двое детей. Воспитательница огорчилась и стала думать, как помочь детям получить знания о снеге.

Семья Робин живёт в штате Кентукки. Она попросила сестру, когда выпадет снег, слепить снеговика и отправить посылкой в детский сад во Флориду. Снег выпал в начале января. Сестра слепила снеговика, упаковала, обложив пакетами со льдом и пенополистиролом, и отправила ночной экспресс-доставкой.

Посылку доставили утром. На распаковку собрались дети и воспитатели всего детского сада. Решили, что, если снеговик сохранился, то его назовут Лаки (Счастливчик), а если растаял, то Лужа.

Снеговик оказался цел, правда, у него отвалился черничный глаз, но его восстановили с помощью зубочистки. Дети хотели потрогать Лаки и спрашивали: «Он оживёт?»

Сейчас Лаки хранится в морозильной камере в детсадовской столовой. Два раза в день его выносят на блюде. Дети могут его потрогать и задать вопросы.

Воспитатели решили, что вынесут снеговика в сад 22 апреля, в День Земли. Там он растает и польёт землю под деревьями.