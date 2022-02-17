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Телеканал NTD

Зачем снеговика отправили посылкой

Зачем снеговика отправили посылкой
Зачем снеговика отправили посылкой

Воспитательница из штата Флориды Робин Хьюз читала детям книгу о зимних забавах. Затем спросила ребят, видел ли кто-нибудь снег. Руки подняли двое детей. Воспитательница огорчилась и стала думать, как помочь детям получить знания о снеге.

Семья Робин живёт в штате Кентукки. Она попросила сестру, когда выпадет снег, слепить снеговика и отправить посылкой в детский сад во Флориду. Снег выпал в начале января. Сестра слепила снеговика, упаковала, обложив пакетами со льдом и пенополистиролом, и отправила ночной экспресс-доставкой.

https://www.facebook.com/SouthshoreCharter/photos/1609363542748941/

Посылку доставили утром. На распаковку собрались дети и воспитатели всего детского сада. Решили, что, если снеговик сохранился, то его назовут Лаки (Счастливчик), а если растаял, то Лужа.

Снеговик оказался цел, правда, у него отвалился черничный глаз, но его восстановили с помощью зубочистки. Дети хотели потрогать Лаки и спрашивали: «Он оживёт?»

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=486265056191834&set=pb.100044250309698.-2207520000..&type=3

Сейчас Лаки хранится в морозильной камере в детсадовской столовой. Два раза в день его выносят на блюде. Дети могут его потрогать и задать вопросы.

Воспитатели решили, что вынесут снеговика в сад 22 апреля, в День Земли. Там он растает и польёт землю под деревьями.

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