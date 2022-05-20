Яичница для робота: учёные учат машину анализировать вкус

Кому достанется эта свежайшая яичница с помидорами? Роботу, который займётся её дегустацией. Учёные-инженеры Кембриджского университета тренируют..

Кому достанется эта свежайшая яичница с помидорами? Роботу, который займётся её дегустацией.

Учёные-инженеры Кембриджского университета тренируют его улавливать мельчайшие оттенки вкуса. Так в будущем во время приготовления пищи машины сами смогут понимать, к примеру, хватает ли в блюде приправ.

Датчик определяет вкус, многократно считывая образцы в разных местах, пока компьютер не получит исчерпывающую «карту вкуса».

[Гжегож Сохацкий, автор исследования]:

«Мы можем использовать это, например, чтобы воспроизвести ваше любимое блюдо. Или увидеть разницу между двумя разными рецептами».

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Датчик реагирует на соль, влажность, консистенцию пищи и даже на раскрытие вкуса блюда в процессе жевания.

Имитируя процессы дегустации человека, роботы в дальнейшем смогут готовить пищу и легко корректировать блюда под индивидуальные запросы клиента.

[Фумия Иида, соавтор исследования]:

«Нам нравится что-то есть, что-то пробовать, но мы в точности не знаем, как именно мы ощущаем вкус и как это понять с научной точки зрения. Используя инженерные методы, мы хотим понять, как рождается наше ощущение вкуса и как можно воссоздать процесс дегустации».

Роботы-повара на кухне – не новинка. Но готовят они «вслепую», по предварительно запрограммированному рецепту. Эти же смогут принимать решение «на ходу». Инженеры Кембриджского университета надеются разработать более продвинутую модель, откликающуюся на запросы клиентов.

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