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Кексы и бульоны: как балуют собак и кошек в кафе в Дубае

Кексы и бульоны: как балуют собак и кошек в кафе в Дубае

Здесь лохматым питомцам можно сидеть на диванах и ставить лапы на стол. Это кафе в Дубае..

Дата загрузки: 2022-04-29

Кексы и бульоны: как балуют собак и кошек в кафе в Дубае
Здесь лохматым питомцам можно сидеть на диванах и ставить лапы на стол. Это кафе в Дубае обслуживает только собак и кошек. Причём еду можно заказать с учётом потребностей животного.

Всё началось с того, что у владелицы кафе Хёнсок Ку заболела собака. Ей понадобилось диетическое питание. Женщина закончила специальные курсы и получила диплом. Теперь знает, как правильно кормить животных.

[Хёнсок Ку, владелица кафе]:
«Однажды я подумала: есть много ресторанов для людей, а почему нет для собак? Мы хотим везде брать с собой своих питомцев, не хотим разлучаться. Поэтому я решила открыть кафе».

Кафе работает около полугода. Блюда готовят самые разнообразные – из курицы, говядины и лосося. Можно заказать бульон, котлеты или мясные кексы.

Многие клиенты приводят сюда питомцев почти каждый день.

[владелица собаки]:
«Мне очень нравится здесь, потому что еду готовит диетолог. Это хорошо, поскольку полезно для собаки. И это не просто лакомство, а полноценная еда».

[владелица собак]:
«Здесь приятная атмосфера. Мне нравится общаться с домашними животными разных пород. Еда выглядит изумительно».

Обед для собаки стоит от десяти до 20 долларов в зависимости от количества блюд. Также можно заказать праздничный торт для питомца. Он обойдётся в 55 долларов.
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