Зачем датский художник создаёт фигуры великанов

Один из проектов датского художника Томаса Дамбо – гигантские скульптуры, которые он разместил в лесах рядом Копенгагеном.

По словам художника, он создаёт великанов в лесу, чтобы побудить людей посещать труднодоступные места и увидеть первозданную природу.



С Томасом работает команда добровольцев. Сначала находят ненужную древесину, потом доставляют её на место и собирают гигантов. Каждую фигуру, в знак признательности за помощь, художник называет именем волонтёра.

Рядом с каждым великаном лежит камень, на котором выгравировано стихотворение. Оно подсказывает, где спрятаны другие великаны. Также в нём есть информация об уникальности окружающего леса. Для тех, кто не хочет разгадывать тайны, есть карта, где отмечены места с лесными великанами.

Каждая скульптура приносит пользу людям и лесным обитателям. У одной из скульптур вытянутая рука служит мостиком через небольшой ручей. Другая, с 24 скворечниками, стала домом для крылатых обитателей леса.

Томас Дамбо создаёт лесных великанов из переработанных материалов не только в Дании, но и в других странах.

