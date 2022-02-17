Большой мир «Маленького принца» представили на выставке в Париже

Эту книгу перевели почти на 500 языков. По всему миру продали 140 миллионов экземпляров. «Маленький принц»..

Эту книгу перевели почти на 500 языков. По всему миру продали 140 миллионов экземпляров. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Сейчас оригинальную рукопись знаменитой повести впервые представили на родине писателя – во Франции.

Всего на выставке в Париже можно увидеть 600 экспонатов. В их числе – рисунки самого автора.

[Анн-Монье Ванриб, куратор выставки]:

«Он писатель, а также – лётчик, а через выставку мы открываем его как художника. Мы видим, что рисунок сопровождал его на протяжении всей жизни, и видим те усилия, которые он вложил в рисунки».

Здесь также есть несколько писем автора к его маме. Он спрашивает её мнение, поскольку сомневается, достаточно ли рисунки хороши.

Сент-Экзюпери написал аллегорическую сказку в 42-м году в Нью-Йорке. Там же – в 43-м – её впервые опубликовали. Во Франции книга вышла в печать только в 46-м, после смерти автора.

Рисунки – важная составляющая всей повести. Герои сказки часто на них ссылаются. И автор особенно гордился тем, что сам проиллюстрировал книгу.

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