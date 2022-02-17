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Большой мир «Маленького принца» представили на выставке в Париже

Большой мир «Маленького принца» представили на выставке в Париже

Эту книгу перевели почти на 500 языков. По всему миру продали 140 миллионов экземпляров. «Маленький принц»..

Дата загрузки: 2022-02-17

Большой мир «Маленького принца» представили на выставке в Париже
Эту книгу перевели почти на 500 языков. По всему миру продали 140 миллионов экземпляров. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Сейчас оригинальную рукопись знаменитой повести впервые представили на родине писателя – во Франции.

Всего на выставке в Париже можно увидеть 600 экспонатов. В их числе – рисунки самого автора.

[Анн-Монье Ванриб, куратор выставки]:
«Он писатель, а также – лётчик, а через выставку мы открываем его как художника. Мы видим, что рисунок сопровождал его на протяжении всей жизни, и видим те усилия, которые он вложил в рисунки».

Здесь также есть несколько писем автора к его маме. Он спрашивает её мнение, поскольку сомневается, достаточно ли рисунки хороши.

Сент-Экзюпери написал аллегорическую сказку в 42-м году в Нью-Йорке. Там же – в 43-м – её впервые опубликовали. Во Франции книга вышла в печать только в 46-м, после смерти автора.

Рисунки – важная составляющая всей повести. Герои сказки часто на них ссылаются. И автор особенно гордился тем, что сам проиллюстрировал книгу.
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