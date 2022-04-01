Посылка с пауками: в Колумбии предотвратили попытку контрабанды

В Колумбии предотвратили попытку контрабанды пауков в Мексику. Более 140 членистоногих отправили через транспортную компанию в..

В Колумбии предотвратили попытку контрабанды пауков в Мексику. Более 140 членистоногих отправили через транспортную компанию в посылке. Их упаковали в пластиковые пакетики и спрятали в шахматной доске.

Когда груз сканировали, эти пакетики вызвали подозрения. Сотрудники компании сообщили в полицию.

[Джон Альсате, представитель полиции]:

«Полицейские вместе с сотрудниками Министерства природы провели важную конфискацию в международном аэропорту Эль-Дорадо. 131 паук был жив, 12 погибли».

Эти членистоногие принадлежат инфраотряду мигаломорфные пауки. В науке описано более 2600 видов. Наиболее известный относится к семейству пауков-птицеедов.

Конфискованных членистоногих передали в Центр реабилитации диких животных. Там их осмотрят и окажут необходимую помощь. Специалисты также выяснят, в какой местности они были отловлены. Потом их выпустят на волю.

Колумбия – одна из 17 стран мира с богатым биоразнообразием. Там обитают десятки тысяч видов животных. Это привлекает множество контрабандистов.

Так, в декабре прошлого года двое граждан Германии намеревались вывезти из Колумбии более 230 пауков, девять паучьих яиц, скорпиона с семью детёнышами и почти 70 тараканов. Их везли в пластиковых баночках. Контрабандистов задержали в международном аэропорту Эль-Дорадо.

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