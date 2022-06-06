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Телеканал NTD

Зачем курам жилеты во время прогулки

Зачем курам жилеты во время прогулки
Зачем курам жилеты во время прогулки

Британец Дэвид Уильямс подарил двух куриц сыну на день рождения. Мужчина поставил для них во дворе курятник. Однако птицы совсем не хотели сидеть взаперти.

«Я попытался держать их внутри. Но они стремились свободно ходить там, где им хочется. Летом вечерело поздно, поэтому их было видно. А когда темнеть стало раньше, мы боялись, что их могут не заметить на проезжей части», – рассказал Дэвид.


С этой проблемой встречались и другие владельцы домашних птиц. Поэтому одна фирма стала шить специальные светоотражательные жилеты для куриц. Мужчина заказал две штуки. Теперь курицы ходят по окрестностям в обновках. Благодаря своему общительному характеру и заметным жилетам птицы стали местной достопримечательностью. Обычно все улыбаются, когда видят их разгуливающих в жилетах.

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