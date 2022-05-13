В Великобритании хотят доставлять почту на беспилотниках

Вот такой беспилотник может значительно улучшить работу Королевской почты Великобритании. Дрон способен перевозить до ста килограммов..

Вот такой беспилотник может значительно улучшить работу Королевской почты Великобритании. Дрон способен перевозить до ста килограммов груза.

Этот воздушный транспорт хотят использовать для доставки писем и посылок в отдалённые уголки страны. Всего планируют создать 50 маршрутов. Сначала охватят такие места, как Гебридские, Шетландские и Оркнейские острова в Шотландии и архипелаг Силли на юге Англии.

[Крис Пакстон, сотрудник Королевской почты Великобритании]:

«Беспилотники могут летать автономно. Им не нужен пилот. Преимущество этого в том, что дрон сжигает меньше топлива, чем обычный самолёт».

Беспилотники будут делать по два рейса в день. В пункте назначения их будут встречать почтовые служащие. Их задача – достать письма и посылки и положить новые.

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За последние полтора года Королевская почта провела четыре экспериментальных полёта. Жители островов теперь ждут, когда услуга станет постоянной.

[жительница островов Силли]:

«Обычно почтовые и грузовые перевозки зависят от погоды. Иногда ждёшь доставку неделю или даже больше. Беспилотник может значительно ускорить этот процесс».

Сначала в авиапарке почтовой службы будет несколько беспилотников. За ближайшие три года их количество вырастет до 200.

Впрочем, пока это только планы. Проект ещё должно одобрить Управление гражданской авиации Великобритании.

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