Только для соколов: уникальная клиника работает в Катаре

Этот пернатый пациент может чувствовать себя в полной безопасности. Операцию делают лучшие ветеринары столицы Катара. Они..
Дата загрузки: 2022-03-25
Соколиная охота для катарцев – традиция с глубокими корнями. Хищных пернатых держат во многих семьях.[Икдам аль-Кархи, директор ветклиники]:
«Это хобби популярно среди арабов. Традиция передаётся от родителей, бабушек и дедушек. Часто можно увидеть, как дедушка учит внука дрессировать птицу и ухаживать за ней».
Соколы стоят очень дорого, поэтому владельцы не жалеют денег и на их лечение. У птиц бывают разные заболевания – вирусные, инфекционные и грибковые. Некоторые могут оказаться смертельными.
В клинике проводят и косметические процедуры – точат когти и клювы. В дикой природе птицы делают это самостоятельно, но домашним питомцам нужна помощь.
Также здесь заменяют сломанные или потерянные в схватке перья. Для этого есть целый банк. В ящиках хранятся перья разных размеров от птиц разных видов.[Икдам аль-Кархи, директор ветклиники]:
«Сапсану нужно пересаживать перо от другого сапсана. Причём оно должно быть взято из того же места на крыле».
Сюда птиц также приносят на плановый осмотр либо на осмотр перед продажей.[Хамад аль-Мехшади, организатор фестиваля Marmy Falcon]:
«Ещё здесь делают прививки от различных болезней. Сокольничий должен заботиться о своей птице, иначе будут проблемы».
Ветклиника для соколов в Дохе работает уже 14 лет. Ежегодно здесь принимают больше 30 тысяч пернатых пациентов.
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