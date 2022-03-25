Этот пернатый пациент может чувствовать себя в полной безопасности. Операцию делают лучшие ветеринары столицы Катара. Они..

Только для соколов: уникальная клиника работает в Катаре

Этот пернатый пациент может чувствовать себя в полной безопасности. Операцию делают лучшие ветеринары столицы Катара. Они работают в государственной ветклинике, где лечат только птиц из семейства соколиных. В день принимают более полутора сотен пациентов.

Соколиная охота для катарцев – традиция с глубокими корнями. Хищных пернатых держат во многих семьях.

[Икдам аль-Кархи, директор ветклиники]:«Это хобби популярно среди арабов. Традиция передаётся от родителей, бабушек и дедушек. Часто можно увидеть, как дедушка учит внука дрессировать птицу и ухаживать за ней».

Соколы стоят очень дорого, поэтому владельцы не жалеют денег и на их лечение. У птиц бывают разные заболевания – вирусные, инфекционные и грибковые. Некоторые могут оказаться смертельными.

В клинике проводят и косметические процедуры – точат когти и клювы. В дикой природе птицы делают это самостоятельно, но домашним питомцам нужна помощь.

Также здесь заменяют сломанные или потерянные в схватке перья. Для этого есть целый банк. В ящиках хранятся перья разных размеров от птиц разных видов.

[Икдам аль-Кархи, директор ветклиники]:«Сапсану нужно пересаживать перо от другого сапсана. Причём оно должно быть взято из того же места на крыле».

Сюда птиц также приносят на плановый осмотр либо на осмотр перед продажей.

[Хамад аль-Мехшади, организатор фестиваля Marmy Falcon]:«Ещё здесь делают прививки от различных болезней. Сокольничий должен заботиться о своей птице, иначе будут проблемы».

Ветклиника для соколов в Дохе работает уже 14 лет. Ежегодно здесь принимают больше 30 тысяч пернатых пациентов.

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