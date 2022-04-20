700-летней синагоге в Ираке угрожает обрушение

Спустя более 70 лет после ухода евреев из этой курдской деревни синагога Иезекииля в Шуше –..
Дата загрузки: 2022-04-20
Достопримечательности более 700 лет. Она находится в провинции Дахук курдского региона и долгое время стояла заброшенной.
Деревенские старейшины всё ещё помнят людей, которые когда-то здесь молились.
[Ахмад Салих, учитель истории из Шуша]:
«Эту синагогу построили в XIII веке, то есть в 1200 году нашей эры. Историки говорят, что к 1850 году в деревне Шуш проживало много евреев».
В середине XX столетия в деревне жило примерно 30 еврейских семей. На живописном фоне горного склона есть колодец, которым пользовалась еврейская община. Здесь люди мылись и стирали вещи.
[Ахмад Салих, учитель истории из Шуша]:
«Крыша построена в виде арки, а наружные стены очень толстые. Их строили очень прочными и устойчивыми, потому что погода в деревне Шуш очень суровая. В этом районе много дождей и снегопадов».
Все евреи мигрировали после 1948 года, когда основали Государство Израиль.
[местный житель]:
«Мы сами не видели евреев, поскольку в то время нас тут не было. Но нам рассказывали наши отцы и дедушки, что они каждую субботу посещали синагогу».
В сентябре 2020 года консульство США в Эрбиле выделило средства на восстановление памятника истории. Впрочем, реставрационные работы ещё не начались. Достопримечательность по-прежнему в руинах.
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