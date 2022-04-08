fb pixel
Телеканал NTD

Врачи на верблюдах: как кенийская клиника помогает отдалённым деревням

Врачи на верблюдах: как кенийская клиника помогает отдалённым деревням

Верблюдов загружают медицинским оборудованием перед важной миссией. Они отправляются в одну из деревень, где живёт народ..

Дата загрузки: 2022-04-08

Врачи на верблюдах: как кенийская клиника помогает отдалённым деревням
Верблюдов загружают медицинским оборудованием перед важной миссией. Они отправляются в одну из деревень, где живёт народ самбуру.

Прибыв на место, медики разбивают палатку. Ближайшие 2-3 дня она будет мобильной больницей. Получить помощь в ней обычно могут до 80 человек.

Проект основала неправительственная организация.

[Мириам Чеге, медсестра]:
«Мы лечим, помогаем в планировании семьи и в некоторой мере оказываем профилактические услуги, такие как дегельминтизация».

Их главная миссия – помочь общинам получить услуги, которых в их местности просто не предоставляют.

И верблюды – идеальный транспорт, ведь они могут преодолевать длинные дистанции там, где нет дорог.

Медицинский персонал обычно включает консультантов по вопросам планирования семьи, а также – по ВИЧ/СПИДу. В общинах этой народности распространено сексуальное насилие. При этом многие ничего не знают о венерических заболеваниях и о том, как их лечить.

Врачи клиники утверждают, что благодаря их усилиям значительно снизились случаи подростковой беременности.

Они также помогают в лечении малярии и диареи.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...