Уютный зал, открытая кухня и всем знакомые блюда. В самом центре Питера открылся ресторан, где работают..

Первый в России: в Петербурге открылся ресторан, где работают бездомные

Уютный зал, открытая кухня и всем знакомые блюда. В самом центре Питера открылся ресторан, где работают бездомные. Первый в России. Название символичное – «Вход с улицы». Здесь те, у кого много лет нет крова, могут сделать шаг в новую жизнь.

Дмитрий – один из стажёров. Бездомным оказался в 2015-м. Пристрастился к алкоголю. Уйти с улицы и отказаться от зависимости помогла благотворительная организация «Ночлежка». Ресторан – это тоже её проект.

Дмитрию пришлось заново привыкать к общению с людьми и учиться им доверять. Теперь осваивает профессию повара.

[Дмитрий Тимофеев, стажёр ресторана «Вход с улицы»]:

«Пять наименований соусов, плюс к ним какие ингредиенты, а это нужно знать, плюс их приготовить. С элементарными знаниями у меня трудности. Приобретение знаний! Вот эта сложность. С улыбкой на лице я их преодолеваю. Ну, это приятно, такие трудности, которые ведут меня вперёд».

Дмитрия постоянно поддерживает наставник – координатор проекта, который помогает людям с алкогольной зависимостью. В день открытия ресторана он тоже здесь.

[Вячеслав Минин, координатор проекта «Дом на полдороги»]:

«Дима на сегодняшний день устойчив. Он улыбчив, уверен в себе. И он видит цели. Мы уже не боимся с ним ставить цели. Точнее, Дима сам ставит, я его только поддерживаю».

Стажёры учатся под руководством опытных шеф-поваров. В меню – простые и понятные названия. Однако в каждом блюде есть своя изюминка. Например, деликатесная рыба вместо обычной или французский соус. Причём и шеф-повара, и стажёры вносят новые идеи.

[Данил Краморов, директор Ночлежки]:

«Мы исходим из того, что это будет вкусная еда, сюда будут возвращаться просто потому, что это будет приятное заведение с хорошей кухней, с хорошим персоналом приветливым, я думаю, что это очень важно».

Здесь также учатся на официантов и барменов. Через четыре месяца – трудоустройство. На этом этапе подопечных тоже не бросают. У «Ночлежки» есть договорённость с партнёрами, которые готовы принимать стажёров на работу.

В ресторане за год смогут пройти стажировку примерно 20 человек. Потом будет уже легче встать на ноги. Новая профессия поможет зарабатывать на жизнь и съёмное жильё.

[Дмитрий Тимофеев, стажёр ресторана «Вход с улицы»]:

«В пустоту не шагнёшь, вот это будет моя платформа для того, чтобы ногу поставить куда-то и двигаться дальше».

Вся прибыль от ресторана пойдёт на помощь другим проектам «Ночлежки». Стажёры также будут готовить еду для нуждающихся.

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