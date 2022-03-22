ООН призывает КНДР открыть границы для гумпомощи и импорта продуктов

ООН призывает Северную Корею открыть свои границы для работников гуманитарных организаций, а также импорта продуктов питания...

ООН призывает Северную Корею открыть свои границы для работников гуманитарных организаций, а также импорта продуктов питания. Об этом заявил спецдокладчик по КНДР Томас Охеа Кинтана. По его словам, самоизоляция страны во время пандемии, скорее всего, усугубила ситуацию, из-за чего многим людям угрожает голод.

По словам Кинтаны, в стране от голода постоянно страдает не менее десяти миллионов человек.

[Томас Охеа Кинтана, спецдокладчик ООН по КНДР]:

«Это более 40% населения страны. Только 29% детей в возрасте от 6 до 23 месяцев более-менее нормально питаются. Недоедание остаётся основной причиной материнской и детской смертности».

По словам Кинтаны, власти КНДР должны прекратить нарушать права человека в системе лагерей для политзаключённых.

[Томас Охеа Кинтана, спецдокладчик ООН по КНДР]:

«Пока этого не произойдёт, нужно дальше прилагать усилия, чтобы создать трибунал или аналогичный механизм в Международном уголовном суде и привлекать виновных к индивидуальной ответственности».

Кроме того, Кинтана отметил, что закрытие границ и ограничения на передвижения внутри страны мешают рыночной активности, а также перекрывают доступ людей к товарам первой необходимости. Но страшнее всего не это.

[Томас Охеа Кинтана, спецдокладчик ООН по КНДР]:

«Есть правило стрелять в людей, которые пытаются пересечь государственную границу в обоих направлениях. А в декабре 2020 года приняли ужасный закон, который включает смертную казнь за доступ к запрещённой информации, особенно иностранного содержания».

С начала пандемии Северная Корея не сообщила ни об одном случае COVID-19. При этом большинство иностранных гуманитарных организаций и посольств покинули страну, поскольку из-за ограничений продолжать работу было невозможно.

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