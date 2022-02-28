Африканская компания делает топливо из покрышек

Старые покрышки с одной стороны – мусор, а с другой – отличный материал для переработки. В..

Старые покрышки с одной стороны – мусор, а с другой – отличный материал для переработки. В Замбии из них решили делать топливо.

Глава компании, которая применяет технологию, говорит, что тем самым он очищает окружающую среду.

[Муленга Муленга, глава компании]:

«Наш полезный вклад заключается в том, что мы производим газ, бензин и дизель по очень низкой цене, и производство тоже намного дешевле, чем того бензина и дизеля, которые есть на заправках».

Сейчас они каждый день перерабатывают полторы тонны отходов, включая пластиковые контейнеры. Из них получается 600-700 литров бензина и дизеля.

Впрочем, этого не хватит, чтобы избавить Замбию от гор мусора или сократить расходы на импорт топлива, которые ежегодно достигают одного миллиарда 400 миллионов долларов.

Теперь компания привлекает инвестиции. Она говорит, что если удастся найти 60 миллионов долларов, то производство можно будет увеличить, а стоить топливо будет в два раза дешевле, чем то, что завозят из-за рубежа.

Однако большие вопросы остаются насчёт экологичности такой технологии. Пластмасса и резина состоят из длинных цепочек углеводородов, которые можно нагревать и превращать в нечто, напоминающее сырую нефть.

Процесс включает сжигание отходов резины и пластика и их смешивание с катализатором.

Сторонники же инициативы говорят, что отходы всё же лучше перерабатывать.

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