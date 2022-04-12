Озёра, сады и луга: туристы вновь устремляются в Кашмир

Живописные сады, знаменитые озёра и зелёные луга в предгорьях Гималаев. В Кашмирскую долину вновь спешат туристы. За первые три месяца года здесь уже побывали 340 тысяч гостей. Местные власти считают, что в этом году число туристов станет самым высоким за последние десять лет.

Кашмирская долина издавна привлекала путешественников. Ещё в XVII веке могольский падишах Джахангир сказал, что если на Земле и есть рай, то он в Кашмире.

Здесь множество достопримечательностей. Например, озеро Дал. Его называют «драгоценным камнем в короне Кашмира». Привлекают туристов и сады империи Великих Моголов со множеством фонтанов. Ещё одна жемчужина – сад тюльпанов. Он крупнейший в Азии. Каждый год здесь высаживают более миллиона луковиц 50 сортов. В саду также растут нарциссы и гиацинты.

[туристка из Мумбаи]:

«Здесь очень красиво. И сейчас лучшее время года – сезон цветов. Это прекрасно. Мы все счастливы, потому что два года страдали от COVID, а теперь возвращаемся к нормальной жизни».

Поток туристов в Кашмир резко сократился в 2019 году после того, как правительство лишило этот регион автономии. Властям пришлось прислать сюда военных, чтобы предотвратить протесты и теракты пропакистанских группировок. Ситуация была напряжённой. А потом вспыхнула пандемия.

[туристка из Кералы]:

«Климат здесь замечательный. Я знала, что это красивое место и сюда стоит приехать. Мы хорошо провели время. И в Кашмире стало намного безопаснее, чем раньше, когда здесь совершали теракты».

С возвращением туристов восстанавливается и местный бизнес. Отели заполнены на 80-90%. Появилась работа у таксистов, экскурсоводов и фотографов.

[Мохаммад Афзал, фотограф]:

«Туризм – это основной источник нашего дохода. Он помогает нам обеспечивать семьи. Очень долго мы сидели без работы, поэтому рады, что туристы постепенно возвращаются в Кашмирскую долину».

На туризм приходится 7% всей экономики Джамму и Кашмира.

Короткая ссылка на эту страницу: