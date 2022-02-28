Грандиозный карнавал прошёл в Боливии

Водоворот красок и музыки. Этот боливийский карнавал – шедевр устного и нематериального наследия человечества. Он проходит..

Водоворот красок и музыки. Этот боливийский карнавал – шедевр устного и нематериального наследия человечества. Он проходит в шахтёрском городе Оруро.

Праздничная процессия растянулась на сотни метров. В шествии участвуют десятки танцевальных групп и музыканты. Каждая команда исполняет традиционный танец. В этом году представлено 18 их разновидностей.

Истоки праздника корнями уходят в эпоху доколумбовых цивилизаций. Изначально он был посвящён богине земли и плодородия Пачамаме, а также – божеству гор Тио Супаю, которого индейцы отождествляют со злыми силами.

С приходом испанцев карнавал превратился в праздник, посвящённый Деве Марии. И хотя в XVII веке испанские власти его запретили, но индейцы продолжили проводить фестиваль неофициально.

Оруро – бывший шахтёрский город. Раньше здесь добывали золото, серебро, медь и другие ценные ископаемые. Существует легенда, что в 1756 году фреска с изображением Девы Марии чудесным образом оказалась в шахте рудника, богатого серебром. С тех пор святую считают покровительницей шахтёров.

До пандемии карнавал длился трое суток. В нём участвовали 28 тысяч танцоров и десять тысяч музыкантов. Они исполняли 48 разновидностей традиционных танцев. Процессия растягивалась на четыре километра. Праздник привлекал до 400 тысяч зрителей.

[танцор]:

«Пандемия повлияла на наш карнавал, но мы по-прежнему верим в Деву Марию».

В этот раз праздник длился 20 часов и закончился в храме Девы Марии. В 2001 году карнавал был включён в список ЮНЕСКО.

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