Веселье, яркие наряды, музыка и самба. В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал. В прошлом году его отменили,..

Веселье, яркие наряды, музыка и самба. В Рио-де-Жанейро вернулся знаменитый карнавал. В прошлом году его отменили, а в этом проводят с опозданием.

По традиции праздник начинается с вручения символического ключа от города королю Момо. Это повелитель карнавальных шествий. Ключ ему передал мэр города.

Теперь элитные школы самбы будут несколько дней соревноваться на «Самбодроме». За выступлениями смогут наблюдать десятки тысяч зрителей.

[участница карнавала]:

«Всё как будто впервые, хотя выступаю уже много лет». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [участница карнавала]:

«Мы снова здесь! Спасибо тебе, коронавирус! Я заболела, но победила. И вот я снова здесь».

Парады на «Самбодроме» начинаются в девять вечера и длятся до утра. За день выступает по шесть школ.

Обычно карнавал в Рио проходит в феврале. В этом году его перенесли на апрель из-за вспышки омикрона.

Короткая ссылка на эту страницу: